Иордания: Израиль нарушил режим прекращения огня в Газе более 500 раз

25 ноября 2025 - 13:13
Министр иностранных дел Иордании сообщил о регистрации более 500 случаев нарушения режима прекращения огня в Газе сионистским режимом.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул, что его страна продолжает свои усилия, направленные на прекращение войны в Газе и достижение стабильности в регионе.

Он добавил, что сионистский режим зафиксировал более 500 нарушений соглашения о прекращении огня в Газе. Приоритетом в Газе является восстановление сектора и возвращение жизни в нормальное русло. Режим прекращения огня в Газе должен быть стабилизирован. Помощи, доставленной на данный момент в сектор Газа, недостаточно.

Ранее пресс-секретарь движения ХАМАС Хазем Кассем также подчеркнул, что путь к переходу ко второму этапу прекращения огня в Газе сложен, и что движение выполнило свои обязательства, но сионистский режим продолжает нарушать прекращение огня.

Он добавил: «Продолжение этой тенденции может привести к срыву соглашения о прекращении огня, и этот вопрос был доведен движением ХАМАС до сведения посредников в ходе переговоров в Каире».

