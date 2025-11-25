Лариджани: Торговый путь Ирана и Пакистана должен достичь цели в 10 миллиардов долларов

По сообщению информационного агентства «Абна», Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, сегодня, 4 азара 1404 года (25 ноября 2025 года), встретился и провел переговоры с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана, в Исламабаде.

В ходе этой встречи были рассмотрены последние важные региональные события и необходимость коллективных действий исламских стран для противодействия общим вызовам. Обе стороны сошлись во мнении, что исламский мир нуждается в разработке практических мер, широкой координации и слаженном сотрудничестве для управления региональными кризисами, особенно для устранения угрозы сионистского режима против исламских стран.

Лариджани, указав на давние связи между двумя странами, назвал повышение уровня отношений Ирана и Пакистана до стратегического уровня необходимостью и заявил, что экономический потенциал двух стран может быть реализован на уровне, намного превышающем нынешнее состояние.

Он призвал к устранению существующих препятствий и облегчению пути экономического взаимодействия и счел достижимой цель увеличения товарооборота до 10 миллиардов долларов. В другой части беседы, обе стороны назвали Палестину одним из главных центров сотрудничества исламского мира и подчеркнули важность единства, сближения и концентрации усилий Тегерана и Исламабада в поддержке палестинского народа. В заключение, оба чиновника выразили готовность к продолжению регулярных консультаций и практическому выполнению достигнутых договоренностей.