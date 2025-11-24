БАПОР объявило: Создано 330 временных учебных классов в Газе без базового оснащения.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», БАПОР объявило о создании 330 временных учебных помещений в 59 убежищах в Секторе Газа.

БАПОР подчеркнуло, что эти помещения, не имея учебного оборудования и базовых средств, предоставляют образовательные услуги более чем 44 тысячам детей.

С другой стороны, БАПОР сообщило о продолжении политики структурного голодания в Секторе Газа и обострении гуманитарных кризисов на фоне острой нехватки финансовых ресурсов.

Аднан Абу Хасна, медиа-советник БАПОР, заявил, что продовольственный кризис, помимо широких проблем в секторах образования, здравоохранения и финансирования, одновременно затронул миллионы палестинских беженцев в Газе, на Западном берегу, в Сирии, Ливане и Иордании.

Заявив, что давление со стороны сионистского режима и ограничения, наложенные на деятельность организации, довели ситуацию до грани краха, он подчеркнул: Закон о запрете деятельности БАПОР и другие ограничительные меры привели к значительному дефициту бюджета, который к концу первого квартала следующего года достигнет около 200 миллионов долларов.

По словам Абу Хасны, этот финансовый дефицит напрямую повлиял на способность организации выплачивать заработную плату более чем 30 тысячам своих сотрудников в различных операционных зонах.