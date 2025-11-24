Новейшая позиция Эрдогана против Нетаньяху.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на события в Газе, заявил: Движение ХАМАС проявляет большое терпение перед лицом всех нарушений и агрессий со стороны сионистского режима и по-прежнему привержено прекращению огня, которое должно быть полностью реализовано.

Он также подчеркнул, что усиление дипломатического давления на Тель-Авив и обеспечение пути для постоянной доставки гуманитарной помощи в Газу – это необходимость, выполнение которой нельзя откладывать.

Он добавил: Мировое сообщество должно занять решительную позицию, чтобы остановить Нетаньяху.

Эта позиция президента Турции выражена в то время, когда премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху продолжает свою дестабилизирующую политику в регионе, нанося удары по видному командиру «Хезболлы», совершая ежедневные атаки на эту страну, а также усиливая нападения на Газу.