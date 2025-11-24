«Сарайя аль-Кудс»: Шахид «Хайсам Али Табатабаи» был сторонником палестинского сопротивления.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», «Сарайя аль-Кудс», военное крыло палестинского движения «Исламский джихад», в заявлении, адресованном палестинскому народу, арабской и исламской нации и силам «Хезболлы», выразило соболезнования в связи с гибелью командира джихада «Хезболлы» Хайсама Али Табатабаи и описало его как «храброго бойца, одного из столпов исламского сопротивления в Ливане, символ оси сопротивления и сторонника палестинских группировок».

«Сарайя аль-Кудс» подчеркнула, что «наше обещание — продолжать путь Кудса, путь мучеников, и продолжать джихад и защиту Палестины и ее святынь до полного освобождения этой земли от сионистской оккупации».

Бригады «Шахид Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, также выразили соболезнования в связи с гибелью Хайсама Али Табатабаи, ответственного за военное командование исламского сопротивления в Ливане, после преступного авиаудара израильского режима по южному пригороду Бейрута (Дахия), и высоко оценили роль шахида «Сейеда Абу Али» в поддержке палестинского народа и его сопротивления во время битвы «Потоп Аль-Аксы».

Ливанская «Хезболла» официально объявила о гибели великого командира джихада Хайсама Али Табатабаи. Он погиб в результате авиаудара израильского режима в воскресенье по жилому дому в квартале Харат Хрейк в южном пригороде Бейрута; нападения, которое, по данным Министерства здравоохранения Ливана, привело к пяти погибшим и 28 раненым.