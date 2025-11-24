Четвёртая ночь траура по случаю мученической кончины Хазрат Захры (с.а.) прошла с участием Лидера Революции.

По сообщению информационного агентства «Абна», одновременно с четвёртой ночью траура в Хусейние Имама Хомейни (р.а.) церемония по случаю вечера мученической кончины Хазрат Захры (с.а.) состоялась сегодня вечером (вечером в понедельник) с участием Верховного Лидера Исламской Революции и тысяч Фатимидских скорбящих и представителей различных слоев населения.

На этой церемонии Ходжатоль-ислам валь-муслимин Масуд Али, разъясняя роль социальных и влиятельных «одобряемых» (ма'руф) и «порицаемых» (мункар) в обществе и, более того, на фронте Истины, сказал: Хазрат Захра (с.а.) своими действиями и словами сохранила величайшее «одобряемое» на фронте Истины, то есть Хазрат Амираль-му'минин Али (а.с.), и, предотвратив самое великое «порицаемое», то есть отклонение от фронта Вилаят (Велаят), она фактически стала «Защитницей фронта Истины».

Также на этой церемонии г-н Махмуд Карими прочёл элегию (марсия) и траурные стихи (ноухе) в память о Хазрат Саддыке (с.а.).