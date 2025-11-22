Южная Африка: Отсутствие США никак не повлияет на саммит G20

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на РИА Новости, источник в правительстве Южной Африки подчеркнул, что отсутствие США на саммите G20 в Йоханнесбурге никоим образом не повлияет на эту встречу.

Он добавил, что Претория, тем не менее, приветствует решение США принять участие в закрытии этого саммита.

Следует отметить, что саммит G20 начался сегодня, в субботу, в Йоханнесбурге, Южная Африка; это первый саммит G20 на Африканском континенте.

Саммит этого года проходит на фоне разногласий между Вашингтоном и Европейским союзом по поводу будущего Украины, а также тупика в климатических переговорах в Бразилии.

На саммите присутствуют мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Китая Ли Цян, президент Бразилии Лула да Силва и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако администрация президента США Дональда Трампа заявила, что приоритеты Южной Африки в области торгового сотрудничества и климатических действий не совпадают с политикой США, и президент страны отказался присутствовать на саммите.

G20 состоит из 19 стран-членов плюс Европейский союз. Африканский союз присутствует на некоторых встречах группы в качестве гостя и наблюдателя.