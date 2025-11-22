Визит американских генералов в Москву для обсуждения мирного плана по Украине

Как сообщает информационное агентство ABNA, британская газета The Guardian в отчете со ссылкой на американские источники сообщила, что группа генералов армии США, вероятно, отправится в Москву до конца этой недели для обсуждения мирного плана Вашингтона для Украины.

Согласно отчету, 20 ноября американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом, министром армии США, представила мирный план администрации президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве.

Днем позже президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны объявил, что Москва готова к переговорам и что американский план из 28 пунктов может стать основой для урегулирования кризиса.

По сообщению британской газеты Financial Times, мирный план США требует значительных уступок со стороны Киева.

Reuters также написало: «Правительство США попросило Украину подписать этот план до 27 ноября, в противном случае поставки оружия и обмен разведывательной информацией будут прекращены».