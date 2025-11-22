Вэнс назвал надежду Европы на победу Украины фантазией

Как сообщает информационное агентство ABNA, вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в сообщении в сети X: «Идея увеличения военной помощи Украине и ужесточения санкций против России для победы Киева в конфликте — это просто "фантазия"».

Он добавил: «Существует представление, что если мы просто дадим больше денег, отправим больше оружия или ужесточим санкции, победа будет близка. Мир достигается не дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий, а умными и реалистичными людьми».

Американский чиновник назвал критиков американского плана по миру в Украине людьми, которые либо недостаточно информированы о плане, либо не понимают реалий на местах.

Вэнс подчеркнул, что любое предложение по разрешению конфликта должно быть приемлемым для России и Украины как двух сторон конфликта и иметь целью минимизацию вероятности возобновления боевых действий.