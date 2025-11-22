Смена названия команды, связанной с сионистским режимом, под давлением сторонников Палестины

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Agence France-Presse, велосипедная команда «Israel Premier Tech», столкнувшаяся с протестами сторонников Палестины в текущем сезоне шоссейных гонок, объявила в заявлении, что меняет свое название на NSN (Никогда не говори никогда).

Согласно заявлению, бренд NSN для команды будет зарегистрирован в Швейцарии, и команда проведет тренировочный лагерь на этой неделе и продолжит свою гоночную программу под новым брендом в ближайшие недели, начиная с Барселоны и Жироны в Испании.

Ранее канадская компания «Premier Tech» объявила о прекращении финансовой поддержки этой велосипедной команды, связанной с сионистским режимом, и дистанцировалась от этого режима.

Канадская компания «Premier Tech» заявила, что прекращает свою финансовую поддержку этой команды из-за широкомасштабных протестов против участия велосипедной команды «Israel Premier Tech» в различных соревнованиях на фоне войны в Газе.

В последние месяцы на маршрутах нескольких крупных международных соревнований велосипедная команда «Israel Premier Tech» подвергалась нападкам со стороны протестующих против геноцида сионистского режима в Газе. Различные этапы «Вуэльты Испании» в августе и сентябре были нарушены протестами и демонстрацией флагов палестинскими активистами.

Также во время двух других важных туров в Италии и Франции прошли спорадические протесты против этой команды.

Канадский бренд Premier Tech после завершения испанского тура попросил команду убрать название «Israel» из своей идентичности и бренда, и команда согласилась дистанцироваться от израильской идентичности, но этого решения было недостаточно для успокоения ситуации, и канадская компания объявила в пятницу, что полностью прекращает свою финансовую поддержку команды.

В заявлении компании Premier Tech говорится: «После многочисленных обсуждений с командой и тщательного рассмотрения обстоятельств Premier Tech приняла решение с этого момента отказаться от титула спонсора команды Israel».