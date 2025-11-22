Небезопасность и внутренние убийства продолжаются; Обнаружены тела сирийских граждан

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Maalomah, SOHR объявил, что только в пятницу еще по меньшей мере три гражданина этой страны были убиты в условиях продолжающейся нестабильности и небезопасности в Сирии.

Согласно отчету, тела двух молодых сирийцев были найдены в больнице Аль-Ваар в Хомсе, и сообщается, что они были убиты при неясных обстоятельствах после того, как пропали без вести на несколько часов.

Кроме того, тело еще одного сирийского гражданина было найдено в районе Маскана в восточной сельской местности Алеппо.

SOHR подчеркнул, что число погибших в результате небезопасности в стране с начала 2025 года в различных провинциях Сирии достигло 1157 человек.