Махмуд Аббас начал работу по формированию Совета по управлению сектором Газа

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Rai Al-Jadeed, источники в СМИ объявили, что президент Палестинской администрации Махмуд Аббас издал приказ о формировании небольшого совета для управления сектором Газа на следующем этапе.

Указанные источники добавили, что в этот совет входят Хусейн аль-Шейх, заместитель Аббаса, Мохаммад Мустафа, премьер-министр правительства, связанного с Палестинской администрацией, Махмуд аль-Хаббаш, глава Высшего судебного совета, Рухи Фаттух, председатель Национального совета, Маджид Фарадж, глава Службы разведки, и Зияд Абу Амру, советник Аббаса.

Формирование этого совета происходит после принятия во вторник Советом Безопасности предложенной США резолюции по реализации «плана Трампа» в Газе, основанного на размещении международных сил в этом анклаве. Россия и Китай воздержались при голосовании по этой резолюции. Несмотря на то, что резолюция не предусматривает прямой роли Палестинской администрации в управлении сектором Газа, администрация приветствовала её.