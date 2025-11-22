Арагчи: Пропаганда сионистов и Запада, представляющая Иран как угрозу, рухнула

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (a.s.) News Agency – ABNA, «Сейед Аббас Арагчи», министр иностранных дел Ирана, в интервью, отметив, что «внимание к соседям и соседству Исламской Республики считается одним из наших приоритетов во внешней политике», сказал: «Эта процедура началась еще с предыдущего правительства, конечно, она также преследовалась в предыдущих правительствах, и мы также посчитали ее первым приоритетом Министерства иностранных дел в четырнадцатом правительстве».

В интервью «Хане Меллат» он добавил: «За последний год или 14 месяцев дипломатические взаимодействия со странами-соседями были на очень высоком уровне».

Министр иностранных дел подчеркнул: «Пропаганда сионистского режима и западных стран, а также их попытки представить Иран как угрозу для региона вместо Израиля, теперь сломлены и рухнули; конечно, нападения, геноцид, катастрофы и преступления Израиля в регионе также сыграли роль в этом отношении».

Арагчи продолжил: «Мы начали провинциальную дипломатию в течение последних нескольких недель, потому что наши соседние страны могут установить хорошие торговые отношения с приграничными районами нашей страны, которые обладают очень хорошими возможностями».