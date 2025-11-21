По сообщению информационного агентства «Абна», Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине: «Владимир Зеленский приказывает Вооруженным силам Украины удерживать свои позиции до последнего солдата и не соглашается на потерю украинских городов».

Он сказал: «Несмотря на то, что значительное количество украинских войск окружено, несмотря на большие потери, принудительную мобилизацию и риски для гражданского населения, лидер киевского режима не желает признавать потерю городов и препятствует отступлению войск».

Небензя добавил: «Эта тактика украинского руководства не имеет ничего общего с реальностями поля боя и носит исключительно политический характер».