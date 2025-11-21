  1. Home
Каллас: «Мы ввели санкции против Дагало»; Мы стремимся поддержать Украину

21 ноября 2025 - 20:16
News ID: 1752642
Source: ABNA
Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, объявив о введении санкций против второго человека в командовании Сил быстрого реагирования в Судане, заявил: «У нас есть четкий двухэтапный план: ослабить Россию и поддержать Украину».

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, объявила: «Мы ввели санкции против Абдель Рахима Дагало, второго человека в командовании Сил быстрого реагирования в Судане».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС продолжила: «Для успеха любого мирного плана он должен иметь поддержку Украины и Европы. Санкции сильно бьют по России, и планируются дальнейшие действия. У нас есть четкий двухэтапный план: ослабить Россию и поддержать Украину».

Затем Кая Каллас заявила: «Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву, потому что вознаграждение агрессии только стимулирует ее».

