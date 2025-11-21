Подробности плана Трампа по прекращению огня в Украине

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», украинские источники утверждают, что они получили доступ к американскому мирному плану из 28 пунктов для установления прекращения огня в стране.

Согласно утверждениям украинских источников, американский план включает следующие пункты:

Предоставление Украине условных гарантий безопасности;

Украина закрепляет в конституции нейтралитет и отказ от НАТО, а НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет ее членом;

Ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 000 человек;

Украина остается безъядерным государством;

Признание суверенитета России над полуостровом Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками;

Херсонская и Запорожская области «замораживаются» на линии военного соприкосновения;

Создание демилитаризованной буферной зоны под контролем России;

Обе стороны обязуются не менять границы силой;

Предотвращение размещения сил НАТО в Украине;

Размещение истребителей НАТО в Польше;

Начало диалога по безопасности между США, НАТО и Россией и создание рабочей группы США и России;

Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу;

Начало крупного инвестиционного проекта США и Европы по восстановлению Украины;

Выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление, при этом США получают 50% прибыли;

Европа добавляет еще $100 млрд;

Оставшиеся замороженные российские активы направляются на совместные американо-российские проекты;

Создание Фонда развития Украины, инвестирование в инфраструктуру, ресурсы и технологии;

Постепенная отмена санкций против России;

Возвращение России в G8;

Долгосрочное экономическое сотрудничество между Россией и США;

Комплексный обмен пленными и возвращение гражданских лиц и детей;

Гуманитарные программы и воссоединение семей;

Образовательные программы по толерантности;

Запуск Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, разделение электроэнергии поровну между Россией и Украиной;

Помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины;

Проведение президентских выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения;

Полная амнистия для всех участников войны;

Соглашение имеет юридически обязательную силу;

Контроль осуществляется «Советом мира» под руководством Дональда Трампа;

Нарушение соглашения ведет к санкциям;