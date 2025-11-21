Подробности плана Трампа по прекращению огня в Украине

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», украинские источники утверждают, что они получили доступ к американскому мирному плану из 28 пунктов для установления прекращения огня в стране.
Согласно утверждениям украинских источников, американский план включает следующие пункты:
-
Предоставление Украине условных гарантий безопасности;
-
Украина закрепляет в конституции нейтралитет и отказ от НАТО, а НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет ее членом;
-
Ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 000 человек;
-
Украина остается безъядерным государством;
-
Признание суверенитета России над полуостровом Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками;
-
Херсонская и Запорожская области «замораживаются» на линии военного соприкосновения;
-
Создание демилитаризованной буферной зоны под контролем России;
-
Обе стороны обязуются не менять границы силой;
-
Предотвращение размещения сил НАТО в Украине;
-
Размещение истребителей НАТО в Польше;
-
Начало диалога по безопасности между США, НАТО и Россией и создание рабочей группы США и России;
-
Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу;
-
Начало крупного инвестиционного проекта США и Европы по восстановлению Украины;
-
Выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление, при этом США получают 50% прибыли;
-
Европа добавляет еще $100 млрд;
-
Оставшиеся замороженные российские активы направляются на совместные американо-российские проекты;
-
Создание Фонда развития Украины, инвестирование в инфраструктуру, ресурсы и технологии;
-
Постепенная отмена санкций против России;
-
Возвращение России в G8;
-
Долгосрочное экономическое сотрудничество между Россией и США;
-
Комплексный обмен пленными и возвращение гражданских лиц и детей;
-
Гуманитарные программы и воссоединение семей;
-
Образовательные программы по толерантности;
-
Запуск Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, разделение электроэнергии поровну между Россией и Украиной;
-
Помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины;
-
Проведение президентских выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения;
-
Полная амнистия для всех участников войны;
-
Соглашение имеет юридически обязательную силу;
-
Контроль осуществляется «Советом мира» под руководством Дональда Трампа;
-
Нарушение соглашения ведет к санкциям;
-
После подписания документа осуществляется немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции.
