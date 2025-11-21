  1. Home
Подробности плана Трампа по прекращению огня в Украине

21 ноября 2025 - 20:16
Украинские источники раскрыли подробности плана президента США по прекращению огня в этой стране.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», украинские источники утверждают, что они получили доступ к американскому мирному плану из 28 пунктов для установления прекращения огня в стране.

Согласно утверждениям украинских источников, американский план включает следующие пункты:

  • Предоставление Украине условных гарантий безопасности;

  • Украина закрепляет в конституции нейтралитет и отказ от НАТО, а НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет ее членом;

  • Ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 000 человек;

  • Украина остается безъядерным государством;

  • Признание суверенитета России над полуостровом Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками;

  • Херсонская и Запорожская области «замораживаются» на линии военного соприкосновения;

  • Создание демилитаризованной буферной зоны под контролем России;

  • Обе стороны обязуются не менять границы силой;

  • Предотвращение размещения сил НАТО в Украине;

  • Размещение истребителей НАТО в Польше;

  • Начало диалога по безопасности между США, НАТО и Россией и создание рабочей группы США и России;

  • Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу;

  • Начало крупного инвестиционного проекта США и Европы по восстановлению Украины;

  • Выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление, при этом США получают 50% прибыли;

  • Европа добавляет еще $100 млрд;

  • Оставшиеся замороженные российские активы направляются на совместные американо-российские проекты;

  • Создание Фонда развития Украины, инвестирование в инфраструктуру, ресурсы и технологии;

  • Постепенная отмена санкций против России;

  • Возвращение России в G8;

  • Долгосрочное экономическое сотрудничество между Россией и США;

  • Комплексный обмен пленными и возвращение гражданских лиц и детей;

  • Гуманитарные программы и воссоединение семей;

  • Образовательные программы по толерантности;

  • Запуск Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ, разделение электроэнергии поровну между Россией и Украиной;

  • Помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины;

  • Проведение президентских выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения;

  • Полная амнистия для всех участников войны;

  • Соглашение имеет юридически обязательную силу;

  • Контроль осуществляется «Советом мира» под руководством Дональда Трампа;

  • Нарушение соглашения ведет к санкциям;

  • После подписания документа осуществляется немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции.

