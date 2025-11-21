Американский чиновник: Пришло время положить конец войне в Украине

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», представитель США в Совете Безопасности ООН сказал: «Я надеюсь, что мы все согласны с тем, что война в Украине не закончится военным решением».

Он добавил: «Потери, которые несут все стороны в войне в Украине, разрушительны, и пришло время положить конец этой войне».

Американский чиновник заявил: «Мы продолжим предоставлять оружие Украине для ее самозащиты».

Он уточнил: «Если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня, мы можем наложить на эту страну дополнительные экономические издержки».

Белый дом ранее заявил в своем заявлении, что переговоры о прекращении войны в Украине продолжаются, и президент Трамп поддерживает предложенный мирный план.

Белый дом также заявил, что Трамп разочарован обеими сторонами, участвующими в войне в Украине.