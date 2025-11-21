Новые санкции США против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Bloomberg, Министерство финансов США, продолжая давление на мирную ядерную программу Исламской Республики Иран, наложило санкции на иранскую нефтяную сеть.

Министерство финансов США заявило в своем заявлении, что оно наложило санкции на нефтяную сеть, поддерживающую военный сектор Ирана.

В этом заявлении упоминаются имена 14 человек, 24 компаний, 10 судов и 7 самолетов, которые были внесены в черный список санкций.

«Скотт Бассент», министр финансов США, заявил: «Сегодняшняя акция является продолжением максимального давления, направленного на то, чтобы перекрыть финансовые ресурсы Ирана для разработки ядерного оружия и поддержки террористических групп-посредников, а также нарушить его доходы, чтобы обуздать его ядерные амбиции».

Министерство финансов США добавило: «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также нацелено на шесть судов и расширяет санкции против «теневого» танкерного флота, на который Иран полагается для транспортировки своего экспорта нефти на рынок».

Этот американский орган заявил: «Администрация Трампа наложила санкции на более чем 170 судов, ответственных за транспортировку иранской нефти и нефтепродуктов, что привело к увеличению расходов для иранских экспортеров нефти и снижению доходов Ирана от каждого проданного барреля нефти».

Министерство финансов США также заявило: «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня предпринимает дополнительные меры против иранской авиакомпании Mahan Air, которая тесно сотрудничала с Силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для вооружения и снабжения террористических групп, поддерживаемых Ираном по всему Ближнему Востоку».