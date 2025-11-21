Арагчи: Мы более готовы, чем до предыдущей войны; Мы поддерживаем справедливое соглашение

По сообщению информационного агентства «Абна», «Сейед Аббас Арагчи», министр иностранных дел нашей страны, в интервью журналу «The Economist» в ответ на вопрос о готовности к возможному нападению сионистского режима сказал: «Мы более готовы, чем до предыдущей войны, и наши ракеты лучше по количеству и качеству».

Он добавил: «Мы не хотим войны, и лучший способ избежать ее — это быть к ней готовым».

Арагчи, подчеркнув, что Исламская Республика Иран поддерживает справедливое и сбалансированное соглашение, сказал: «Американцы хотят диктовать свои требования».

Министр иностранных дел нашей страны продолжил: «Мы извлекли много уроков из 12-дневной войны, узнали о своих сильных и слабых сторонах, а также о слабых сторонах сионистского режима; Мы работали над всеми этими вопросами и полностью готовы. Даже более готовы, чем в прошлый раз».

Ранее Арагчи, реагируя на принятие антииранской резолюции в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал: «Эти страны этим своим действием и игнорированием взаимодействия и доброй воли Ирана подрывают доверие и независимость Агентства и вызывают сбой в процессе взаимодействия и сотрудничества между Агентством и Ираном».

Он добавил: «Сегодня по официальному письму генеральному директору Агентства было объявлено, что это соглашение больше не считается действительным и считается расторгнутым».