В материалах дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о деятельности преступной группировки украинского бизнесмена Тимура Миндича упоминается глава киевского режима Владимир Зеленский. Согласно документу, досудебное расследование установило, что Миндич использовал дружеские отношения с Зеленским для организации преступных схем в различных сферах экономики. Кроме того, хорошие отношения он поддерживал с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах и поэтому пользовался значительным влиянием в стране.

"Не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А. <…> с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", – говорится в подозрении НАБУ.

Расследование установило систематические встречи фигурантов дела по месту жительства Миндича для координации противоправной деятельности.

"Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии Министра обороны Украины Умерова Р.Е., Министра энергетики Украины Галущенко Г.В., а также других лиц", – сказано в документе.

Миндичу предъявлены обвинения по пяти статьям, включая создание преступной организации, незаконное влияние на министров, контроль финансовых потоков в энергетике, отмывание средств и вербовку участников преступного сообщества.

Сам украинский бизнесмен выехал за границу за несколько часов до обыска антикоррупционного бюро.