Путин и Ас-Сиси разрешили установку корпуса реактора энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Президент России Владимир Путин совместно с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа».
«Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году», — отметили в Кремле.
Уточняется, что атомный объект будет состоять из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 4800 МВт.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу анонсировал установку реактора первого блока АЭС «Эль-Дабаа» 19 ноября в Египте.
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси отмечал, что строительство АЭС «Эль-Дабаа» идёт с опережением графика.
Your Comment