Путин и Ас-Сиси разрешили установку корпуса реактора энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Президент России Владимир Путин совместно с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа».

«Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году», — отметили в Кремле.

Уточняется, что атомный объект будет состоять из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 4800 МВт.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу анонсировал установку реактора первого блока АЭС «Эль-Дабаа» 19 ноября в Египте.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси отмечал, что строительство АЭС «Эль-Дабаа» идёт с опережением графика.