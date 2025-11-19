Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против какой-либо третьей стороны

По сообщению агентства Abna, премьер-министр Китая Ли Цян встретился и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Президент России в беседе с премьер-министром Китая заявил: «Сотрудничество двух стран, России и Китая, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует превращению этой организации в одну из опор многополярного мирового порядка».

Владимир Путин затем добавил: «Отношения России и Китая находятся в лучшем историческом периоде. Сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против какой-либо третьей стороны».