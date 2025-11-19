По сообщению агентства Abna, премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня, во вторник, озвучил виновников взрыва железной дороги в стране.
В этой связи премьер-министр Польши заявил: «Граждане Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами, взорвали железную дорогу в Польше».
Дональд Туск не предоставил дополнительных подробностей по этому поводу.
Это произошло на фоне того, что ранее Варшава утверждала, что российские спецслужбы причастны к инциденту со взрывом на железнодорожной линии страны.
Пресс-секретарь министра внутренней безопасности Польши утверждал: «Все указывает на то, что железнодорожный инцидент на востоке Польши был осуществлен по инициативе российских секретных служб, и его основная цель заключалась в нарушении процесса доставки помощи Украине!»
Москва пока не ответила на это обвинение со стороны Варшавы.
