По сообщению агентства Abna, премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня, во вторник, озвучил виновников взрыва железной дороги в стране.

В этой связи премьер-министр Польши заявил: «Граждане Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами, взорвали железную дорогу в Польше».

Дональд Туск не предоставил дополнительных подробностей по этому поводу.

Это произошло на фоне того, что ранее Варшава утверждала, что российские спецслужбы причастны к инциденту со взрывом на железнодорожной линии страны.

Пресс-секретарь министра внутренней безопасности Польши утверждал: «Все указывает на то, что железнодорожный инцидент на востоке Польши был осуществлен по инициативе российских секретных служб, и его основная цель заключалась в нарушении процесса доставки помощи Украине!»

Москва пока не ответила на это обвинение со стороны Варшавы.