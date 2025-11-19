Белый дом: Трамп подпишет законопроект о публикации документов Эпштейна

Как сообщает агентство Abna со ссылкой на издание Barron’s, Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый Конгрессом закон, обязывающий Министерство юстиции опубликовать материалы по делу Эпштейна.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Barron’s: «Этот законопроект будет подписан, как только он поступит в Белый дом».

Обеспокоенность Джонсона скоростью принятия решения о публикации документов Эпштейна

В кулуарах официального ужина прошлой ночью в Белом доме спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он «глубоко разочарован» решением Сената решительно одобрить законопроект о публикации документов Эпштейна.

Он добавил, что этот закон был принят без учета поправок, которые он и другие республиканцы Палаты представителей ранее предлагали.

И Палата представителей, и Сенат США поддержали план, обязывающий Министерство юстиции раскрыть документы, связанные с Эпштейном.

Документы о связях Эпштейна остаются в центре политических дебатов в США, а члены обеих партий, Демократической и Республиканской, обвиняют друг друга в связях с сетью торговли людьми этого печально известного миллиардера.

Американские СМИ объявили, что Трамп подпишет законопроект о публикации документов Эпштейна поздно вечером во вторник или в среду. Трамп, изменив свою позицию, наконец согласился на публикацию этих документов.