США: Соглашение о ядерном сотрудничестве и продаже F-35 Саудовской Аравии финализировано

По сообщению агентства Abna, Белый дом в заявлении об итогах встречи Трампа и бен Салмана в Вашингтоне объявил: «Завершено согласование ряда важных соглашений, которые углубляют стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией, расширяют возможности для высокооплачиваемых рабочих мест в США, укрепляют жизненно важные цепочки поставок и региональную стабильность, а также ставят в приоритет безопасность, промышленность и персонал США».

В заявлении добавлено: «Ключевые достижения включают соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, продвижение сотрудничества в области критически важных минералов и меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта, что в совокупности отражает приверженность США заключению сделок, которые напрямую приносят пользу американскому народу».

Белый дом в своем заявлении объявил: «США и Саудовская Аравия подписали совместное заявление о завершении переговоров по сотрудничеству в области мирной ядерной энергетики. Это заявление создает правовую основу для многомиллиардного и многодесятилетнего партнерства с Саудовской Аравией в сфере ядерной энергетики».

Далее в заявлении Белого дома говорится: «Трамп и бен Салман подписали Соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве США-Саудовская Аравия (SDA), которое является историческим соглашением, укрепляющим наше оборонное партнерство, насчитывающее более 80 лет, и сдерживание на Ближнем Востоке».

В заявлении добавлено: «Трамп одобрил крупный оборонный пакет, который включает поставку истребителей F-35 (Саудовской Аравии). Трамп также достиг соглашения, согласно которому Саудовская Аравия закупит около 300 американских танков».