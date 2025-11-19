Детали проекта европейской резолюции против Ирана в МАГАТЭ

По сообщению агентства Abna, США и европейская тройка представили Совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции против Ирана.

Согласно этому отчету, проект резолюции требует от Ирана предоставить ответы и разрешить доступ к объектам, подвергшимся бомбардировке, и своим запасам обогащенного урана.

Ранее некоторые СМИ также сообщали, что этот проект состоит из восьми пунктов и должен быть представлен и поставлен на голосование на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ с 19 по 21 ноября (28-30 آبان).

В этом проекте, как и в предыдущих резолюциях, от Ирана требуется приостановить свою ядерную деятельность, включая обогащение и переработку, в том числе исследования и разработки, а также проекты, связанные с тяжелой водой.

Три европейские страны призвали Иран соблюдать Дополнительный протокол и предоставлять свою ядерную информацию Агентству. Кроме того, проект резолюции утверждает, что Иран не соблюдает соглашение о гарантиях в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В проекте заявлено, что в течение последних пяти месяцев Агентство не имело доступа к объектам и обогащенному урану Ирана и утратило возможность верификации в этой области.