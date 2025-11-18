США стали крупнейшим получателем кредитов от Китая в мире

Как пишет Reuters cо ссылкой на отчет исследовательской лаборатории AidData при Университете Уильяма и Мэри в США, с 2000 по 2023 год Китай предоставил кредиты и гранты на общую сумму $2,2 трлн 200 странам во всех регионах мира, оставаясь крупнейшим официальным кредитором в мире.

Более трех четвертей зарубежных кредитных операций Китая в настоящее время направлены на поддержку проектов и деятельности в странах с уровнем дохода выше среднего и в странах с высоким уровнем дохода.

Согласно отчету, Соединенные Штаты получили от Китая самый крупный официальный кредит — более $200 млрд на реализацию почти 2500 проектов и мероприятий.

Китайские государственные компании «активно действуют во всех уголках и секторах США», финансируя строительство проектов по производству сжиженного природного газа в Техасе и Луизиане, центров обработки данных в Северной Вирджинии, терминалов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и международном аэропорту Лос-Анджелеса, газопровода Matterhorn Express и нефтепровода Dakota Access, сообщает AidData.

Пока Пекин финансировал приобретение высокотехнологичных компаний, китайские государственные кредиторы предоставляли кредитные линии многим компаниям из списка Fortune 500, включая Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing и Disney, говорится в отчете.

В то же время, доля кредитования стран с уровнем дохода ниже среднего сократилась с 88% в 2000 году до 12% в 2023 году. Пекин также сократил кредитование инфраструктурных проектов в странах «Глобального Юга» в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь».

Для сравнения, доля средств, направляемых на поддержку стран со средним и высоким уровнем дохода, выросла с 24% в 2000 году до 76% в 2023 году. Например, Великобритания получила $60 млрд, а Европейский союз — $161 млрд.