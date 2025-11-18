Сийярто назвал дату заливки первого бетона для АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Заливка «первого бетона» для сооружения атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все соответствующие разрешения для этого уже получены. Об этом 18 ноября сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он напомнил, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Вашингтон полностью отменил санкции против проекта «Пакш-2».

«Пятое февраля — это точная дата заливки первого бетона в грунт в текущих обстоятельствах. Все технические и технологические условия для заливки первого бетона созданы, подготовительные работы также идут по ранее установленному графику», — отметил министр

По его словам, на стройплощадке оборудован собственный бетонный завод. Также Сийярто добавил, что провел телефонные переговоры с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Венгрия и Россия на полях генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 15 сентября в Вене договорились ускорить инвестиции в строительство АЭС «Пакш-2». Отмечалось, что новые энергоблоки АЭС могли бы быть введены в эксплуатацию уже к началу следующего десятилетия. Сийярто отмечал, что Венгрия продолжает ускорять строительство новой атомной электростанции «Пакш-2» при участии российской корпорации «Росатом», несмотря на попытки сорвать проект.

До этого, 12 сентября, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Томас Ренье сообщил о старте новой процедуры согласования финансирования Венгрией строительства реакторов АЭС «Пакш-2» с участием «Росатома» после решения суда Евросоюза (ЕС). Он выражал мнение, что ЕК может снова принять положительное решение по этому вопросу. В августе Лихачев отмечал, что РФ рассчитывает начать строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии в ноябре текущего года.