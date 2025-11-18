Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Накануне Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Истребитель представили на Ближнем Востоке впервые.