  1. Home
  2. Russian

Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

18 ноября 2025 - 16:33
News ID: 1751764
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Накануне Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Истребитель представили на Ближнем Востоке впервые.

Your Comment

You are replying to: .
captcha