Трамп заявил: Резолюция по Газе поможет миру во всем мире!

По сообщению информационного агентства Abna, президент США Дональд Трамп написал в сообщении в социальной сети Truth Social: «Поздравляю народы мира с удивительным голосованием в Совете Безопасности ООН, поздравляю Миссию мира».

Трамп сказал, что принятие резолюции по Газе в Совете Безопасности ООН приведет к большему миру во всем мире.

Он поблагодарил Организацию Объединенных Наций, 15 стран-членов Совета Безопасности и сторонников этого плана среди исламских и арабских стран, включая Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Индонезию, Турцию и Иорданию, и добавил: «Больше интересных новостей о членах Миссии и других вопросах, связанных с этой резолюцией, будет объявлено в ближайшие недели».

Заседание Совета Безопасности ООН состоялось в понедельник вечером по нью-йоркскому времени (рано утром во вторник по тегеранскому времени) по проектам двух резолюций, предложенных США и Россией по сектору Газа, и резолюция США по Газе была принята 13 голосами.

13 членов Совета Безопасности проголосовали за проект резолюции США по Газе, а представители России и Китая воздержались. Эта резолюция создает необходимую правовую основу для создания Миссии мира и международных сил по стабилизации прекращения огня в Газе.