Трамп: Я не доволен Мексикой; могу нанести удар и туда

По сообщению информационного агентства Abna, Дональд Трамп сказал журналистам: «Я сделаю все, чтобы остановить поток наркотиков. На выходных я смотрел на Мехико; я увидел там много проблем. Я говорил с мексиканскими чиновниками, и они знают мою позицию. Я не доволен Мексикой».

В последние месяцы США усилили свое военное присутствие в Карибском море и на границе с Венесуэлой под предлогом борьбы с наркоторговцами.

Вашингтон наносит удары по проходящим судам на границах Венесуэлы под предлогом борьбы с наркоторговцами. Белый дом не предоставил никаких подробностей о том, действительно ли люди, ставшие мишенью в более чем 20 нападениях в Карибском море и восточной части Тихого океана, были контрабандистами. Эксперты говорят, что даже если целью являются контрабандисты, такие нападения считаются «внесудебными казнями».