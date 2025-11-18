Россия не считает переговоры с Украиной завершенными

По сообщению информационного агентства Abna, Родион Мирошник, представитель Министерства иностранных дел России по вопросам, касающимся Украины, в интервью газете «Известия» сказал: «Москва до сих пор не получила от Киева сообщения о приостановке переговорного процесса».

Указав на то, что с третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле (Турция) прошло более 100 дней, он добавил: «Несмотря на то, что Министерство иностранных дел Украины объявило о прекращении переговоров с Россией, они до сих пор не предприняли никаких официальных действий по дипломатическим каналам для прекращения переговоров».

Российский чиновник сообщил о предоставлении проекта российских предложений для достижения прекращения огня на прошлых переговорах и сказал: «Украина до сих пор не заняла никакой позиции по этим предложениям».

Ранее Алексей Полищук, директор Второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России, сообщил ТАСС, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, и мяч теперь находится на стороне Киева. Он добавил, что украинская сторона «приостановила» диалог, и турецкие официальные лица также неоднократно призывали к возобновлению этого процесса.