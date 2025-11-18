Представитель России назвал резолюцию США по Газе «обманчивой»

По сообщению информационного агентства Abna, после голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции США по Газе, Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций, охарактеризовал способ принятия этого документа как обманчивый и предупредил о его последствиях.

По словам Небензи, в отличие от плана предыдущей администрации США, который не упоминал «разоружение Газы» и «широкие принудительные меры», новая резолюция определяет задачи для развертываемых сил, что может превратить их в одну из сторон конфликта и вывести характер миссии за рамки миротворческой операции. Он подчеркнул, что ни одна из стран, готовых участвовать в отправке войск, не приняла такие задачи.

Представитель России также заявил, что члены Совета Безопасности не имели достаточно времени для тщательного изучения текста и достижения компромисса по нему, и им пришлось столкнуться с «временным давлением».

Заседание Совета Безопасности ООН состоялось в понедельник вечером по нью-йоркскому времени (рано утром во вторник по тегеранскому времени) по проектам двух резолюций, предложенных США и Россией по сектору Газа, и резолюция Совета по Газе была принята 13 голосами.

13 членов Совета Безопасности проголосовали за проект резолюции США по Газе, а представители России и Китая воздержались.