По сообщению информационного агентства Abna, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции заявил, что высказывания некоторых европейских политиков о необходимости подготовки к войне к 2030 году показывают, что Брюссель открыто разрабатывает военные планы.

Он сказал: «В европейской политике можно услышать жесткие выражения, такие как 'военная экономика' или 'мы должны быть готовы к войне к 2030 году'. Этот взгляд имеет серьезные последствия для экономической политики, и Брюссель явно разрабатывает план войны».

Напоминая о недавних заявлениях министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможности начала войны между НАТО и Россией до 2029 года, Орбан сказал: «Европейские официальные лица официально говорят о войне».

Правое правительство Венгрии поддерживает тесные отношения с Россией и США и стремится убедить европейцев прекратить войну в Украине.