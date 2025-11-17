Орбан назвал примитивными утверждения о «троянском коне» Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел примитивным, когда его называют «троянским конем» президента России Владимира Путина. Об этом 17 ноября он сообщил интервью главе и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру, которое опубликовано на YouTube-канале.

Отвечая на вопрос журналиста о подобных обвинениях, Орбан отметил, что для Венгрии существуют три ключевых центра силы — Германия, Россия и Турция. По его словам, именно взаимодействие внутри этого треугольника определяет уровень безопасности страны, и поэтому он обязан выстраивать взвешенную политику по всем направлениям.

«Если нет серьезных аргументов для обсуждения <конфликта>, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что, учитывая небольшие возможности Венгрии в военной и экономической сферах, он хочет быть полезным тем странам, которые выступают за мир.