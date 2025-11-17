Лавров назвал своевременным визит главы МИД Индии в Москву

«Ваш визит как нельзя более своевременен с точки зрения предстоящего <...> российско-индийского саммита в индийской столице», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что программа Джайшанкара в российской столице будет насыщенная. В ходе встречи с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым Джайшанкар обсудит двусторонние отношения между Россией и Индией.

На сегодняшней встрече основное внимание министры направили на взаимодействие на международной арене в рамках договоренностей по линии внешнеполитических ведомств.

Газета The Economic Times 10 ноября сообщила, что Москва и Нью-Дели планируют подписать соглашение о мобильности рабочей силы во время предстоящего российско-индийского саммита, который пройдет в декабре в Индии. Как отмечает издание, документ призван упростить трудовую миграцию и будет способствовать росту числа индийских граждан, работающих в России в ближайшие годы.

До этого, 27 октября, газета The Economic Times сообщила, что Россия сохранила позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию, обеспечивая треть всего импорта страны, несмотря на рост закупок индийскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) американской нефти. При этом, по мнению издания, индийские НПЗ продолжают балансировать между энергетической безопасностью, экономической эффективностью и геополитическими требованиями Вашингтона.