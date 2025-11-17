Дональд Трамп опять вытащил из чулана свою санкционную дубину и в который раз принялся грозить Москве, а также ее партнерам. Журналисты поинтересовались у президента, как он относится к подготовленному законопроекту о 500-процентных пошлинах на все товары и услуги, идущие в США из стран, которые покупают российские нефть, газ и уран. Мол, Китай и Индия продолжают заключать такие сделки.

«Я слышал об этом (законопроекте. - Ред.), и меня это устраивает, - ответствовал хозяин Белого дома. - Это было мое предложение, что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить туда и Иран».

Документ, о котором идет речь, был представлен в конгресс еще в апреле этого года одним из ключевых союзников Трампа, республиканцем-русофобом Линдси Грэмом* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и демократом Ричардом Блюменталем.

Помимо вторичных санкций инициатива предусматривает введение таких же пошлин в размере 500% на весь экспорт из России в США, а также различные ограничения в отношении физических и юридических лиц РФ. Грэм* заявил, что законопроект поддерживают 80 сенаторов из 100. А теперь и президент дал понять, что готов утвердить его.Парадокс в том, что под рестрикции, обозначенные в документе, подпадают и... сами Соединенные Штаты. Ведь американцы продолжают закупать у нас уран, в котором остро нуждаются - он используется в производстве топлива для АЭС.

Владимир Путин, выступая в октябре на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что только за минувшие полгода мы заработали на этом 800 миллионов долларов. Если учитывать предлагаемые американские накрутки, то Вашингтону пришлось бы выложить за то же количество радиоактивных материалов почти $5 миллиардов.