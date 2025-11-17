В Румынии эвакуируют 300 жителей из-за угрозы взрыва судна

В Румынии эвакуируют 300 человек из населённого пункта Чаталкей после возгорания судна с грузом сжиженного газа, произошедшего на украинской стороне неподалёку от румынской границы.

Об этом сообщает «Радио Румынии».

Отмечается, что ранее из соседнего села Плауру были вывезены 18 человек.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат заявил, что риск взрыва судна сохраняется. Согласно расчётам, радиус возможного поражения составляет около 4,5—5 км. Эвакуация жителей — превентивная мера.

Уточняется, что на судне под турецким флагом пострадавших нет, экипаж эвакуирован, пожарные тушат возгорание.

