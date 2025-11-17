Израиль усиливает давление на Вашингтон, требуя внести поправки в проект резолюции США о секторе Газа и палестинском государстве

В то время как правительство США представило Совету Безопасности ООН пересмотренный проект резолюции о размещении многонациональных сил в секторе Газа и подготовке почвы для создания палестинского государства, сионистские официальные лица в последние дни усилили давление на Вашингтон.

Согласно сообщению израильского телеканала Channel 11, сопровождающая делегация премьер-министра и представители МИД сионистского режима консультируются не только с представителями правительства США, но и с приближенными течениями к Дональду Трампу, чтобы скорректировать тон данной резолюции.

Опасения Тель-Авива в основном связаны с положениями, связывающими будущий путь Газы с «реформами, представленными Палестинской автономной администрацией», и открытием политического горизонта для создания палестинского государства. Это вопрос, который Нетаньяху и сионистские правые партии правящей коалиции назвали «непредсказуемой угрозой».

Премьер-министр сионистского режима на заседании кабинета министров вновь заявил, что Тель-Авив выступает против создания палестинского государства, и отметил: «Газа будет гражданской, а ХАМАС будет разоружен, независимо от того, кто что-либо будет говорить».

Американский проект предполагает размещение многонациональных сил в районе Кирьят-Гата для управления переходным периодом в Газе с одновременной заменой сил сионистского режима и ХАМАСа обученной палестинской полицией.

Данные изменения, а в частности пункты резолюции, связанные с сотрудничеством с Египтом и созданием новой политической платформы, вызвали протесты экстремистских течений в израильском кабинете министров. Министры правого толка, в том числе Исраэль Кац и Гидеон Саар, ясно дали понять, что Тель-Авив не приемлет «никакого палестинского государства».

В отличие от этого, США настаивают на том, что данный план направлен на обеспечение стабильности и диалога между конфликтующими сторонами, и что Вашингтон продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе палестинцами и Израилем.

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть данный проект резолюции в понедельник, и разумеется, что это заседание станет новой точкой обострения стратегических разногласий между администрацией Трампа и кабинетом Нетаньяху по поводу политического будущего Газы.