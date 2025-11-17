Китай и США на грани стратегической конфронтации; от экономического соперничества к формированию новых осей силы

Это конфликт, который, в отличие от конфликта XX века, имеет более широкие экономические, технологическое и геополитическое измерения и вовлекает всех международных игроков.

В обзоре последних событий в китайско-американских отношениях телеканал Аль-Джазира пишет, что напряженность между двумя великими державами больше нельзя интерпретировать в рамках традиционного соперничества мировых держав. А скорее всего, она достигла уровня, который можно считать "зарождающейся холодной войной".

Как сообщает Pars Today со ссылкой на информационное агентство Мехр, Пекин, годами избегавший прямого конфликта, следуя установкам бывшего лидера и архитектора китайских реформ Дэна Сяопина, теперь стремится укрепить свои лидирующие позиции в мировой системе, опираясь на свою экономическую и технологическую мощь.

В этой статье, со ссылкой на новую классификацию международных держав, принятую Вашингтоном, утверждается, что Соединенные Штаты рассматривают Китай, не как конкурента, а как «главный источник угрозы». Данное изменение точки зрения обусловлено тем, что, в отличие от Советского Союза во времена холодной войны, экономика Китая достигла паритета с экономикой США и даже превзошла ее по индексу покупательной способности. Поэтому любое военное или экономическое противостояние между двумя странами будет иметь глобальные последствия.

Сообщение Аль-Джазира показывает, что Китай пытается отсрочить окончательную неизбежную конфронтацию, так как время идет ему на пользу: растущий экспорт, 30-процентная доля мирового промышленного производства и беспрецедентные темпы развития военной мощи обеспечивают Пекину все большую мощь.

Между тем, Китай, контролирующий более 80% редкоземельных элементов, необходимых для развития современной промышленности, обладает важным инструментом экономического давления. Помимо прямой конкуренции, геополитические события также усиливают обеспокоенность США. Возобновление отношений между Пекином и Нью-Дели, а также расширение китайско-российского сотрудничества, по мнению некоторых аналитиков, обещают формирование «трехсторонней оси», которая может изменить мировой баланс сил. Такие деятели, как Джон Болтон, называют эту тенденцию беспрецедентной угрозой для стратегий США в XXI веке.

В противоположность этому, Вашингтон пытается привлечь внимание общественности и своих союзников к опасности укрепления мощи Пекина, обвиняя его в киберактивности, экономическом шпионаже и расширении влияния Китая в западных промышленных отраслях. При этом, экономическая взаимозависимость и расширение глобальных цепочек поставок не позволяют США проводить политику полного сдерживания Китая.

Совокупность этих процессов показывает, что конкуренция между Китаем и США продолжает расширяться, и в отличие от последней холодной войны, странам мира будет практически невозможно остаться вне ее последствий. Так как мировая экономика неразрывно связана с обеими державами, и любое изменение в отношениях между двумя странами будет иметь прямые последствия для торговли, безопасности и международного порядка.