В последние годы Сирия стала одной из важнейших площадок геополитического соперничества в Западной Азии; военное присутствие Соединенных Штатов Америки осуществляется не только под предлогом борьбы с терроризмом, но и в рамках более широкой стратегии по перекройке карты регионального влияния. Как сообщает Pars Today со ссылкой на Fars, после политических и военных событий 2024 года это присутствие приобрело новые масштабы и привело к консолидации сети военных баз, простирающейся от восточного побережья Евфрата до границ Турции, а теперь и вокруг Дамаска.

Сайт Al-Khanadeq опубликовал заметку на эту тему, в которой рассматриваются масштабы и последствия расширения военного влияния США в Сирии, его исторические корни в войнах в Ираке и появлении ИГИЛ, а также текущая стратегия Вашингтона по контролю над энергетическими ресурсами, управлению границами и изменению регионального баланса сил.

Военное присутствие США в Западной Азии

В заметке отмечается, что военное присутствие США в Сирии за последнее десятилетие является одним из самых сложных случаев на карте конфликтов в Западной Азии, поскольку оно связано с уравнениями влияния, контроля над энергетическими ресурсами и изменения регионального баланса сил. С тех пор, как Вашингтон вступил в войну против ДАИШ (ИГИЛ), география Сирии превратилась в сеть взаимосвязанных военных баз, управление которыми осуществлялось на основе стратегии, выходящей за рамки простой борьбы с терроризмом; до такой степени, что после политических и военных событий 2024 года влияние США стало более прочным, чем когда-либо. Сегодня у Соединенных Штатов более 128 иностранных баз в 51 стране; Это отражает масштабы его глобального военного проекта, основанного на идеях, охватывающих широкий спектр: от поддержки НАТО до превентивной ядерной войны и защиты нефтяных интересов в Западной Азии. Это присутствие усилилось после распада Советского Союза и обострения кризисов в Ираке и Сирии. Отправной точкой масштабного возвращения США в регион стало вторжение Ирака в Кувейт в 1991 году; впоследствии это возвращение было расширено под предлогом «оружия массового уничтожения» и «борьбы с терроризмом».

Этап после вывода войск из Ирака и возникновения ИГИЛ

Вывод американских войск из Ирака в 2011 году ознаменовал собой не конец влияния, а начало новой, более жестокой фазы. Террористические группировки формировались на основе наследия американских тюрем, включая тюрьму Букка, где воспитывались лидеры ДАИШ (ИГИЛ). Эта организация стала для Вашингтона идеальной возможностью восстановить свои позиции в Ираке под лозунгом «глобальной войны с терроризмом». Таким образом, была сформирована «международная коалиция» и подготовлена ​​почва для возвращения американских войск в Ирак, Сирию и Иорданию; впоследствии Иордания стала партнёром НАТО и базой для военных операций США.

Стабилизация американских баз в Сирии (2011–2024)

Присутствие США в Сирии началось с базы Эт-Танф на сирийско-иордано-иракской границе – стратегической точки, получившей название «Огненный пояс» глубиной 55 км. Эта база фактически стала буферной зоной, препятствовавшей продвижению сил сопротивления к иракской границе, и в течение некоторого времени, до событий 8 декабря 2024 года, служила убежищем для остатков ИГИЛ. После падения ИГИЛ в 2017 году Вашингтон вступил в фазу стабилизации и создал несколько баз к востоку от Евфрата: Румилан, Аль-Маликия, Телл-Бидар, Конико, Аль-Умар, Аш-Шаддади, Эт-Танф и Верхний Багуз. Также на севере Сирии были созданы базы в Айн-эль-Арабе (Кобани), Телл-Абьяде и Айн-Иссе, а также на пунктах на границе с Турцией. Эти базы подчиняются Центральному командованию ВС США (ЦЕНТКОМ), передовой штаб которого расположен на базе Аль-Удейд в Катаре и напрямую связан с Объединённым боевым командованием США. Это присутствие носит не чисто военный характер, а является частью политико-экономического механизма, призванного воспроизводить роль США как главного регулятора в регионе.

Сирия и новый расклад сил США после 2024 года

8 декабря 2024 года в Сирии произошли серьёзные перемены: с приходом к власти Мухаммеда аль-Джоулани страна открыто сблизилась с Вашингтоном. Хотя США продвигали это развитие как шаг к «миру» и борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков, первые признаки, такие как визит начальника ЦЕНТКОМа, свидетельствовали о том, что Сирия фактически находится под прямым контролем американского командования, будь то контроль границ, регулирование отношений Сирийский демократических сил (СДС) с правительством или сдерживание конфликтов с Турцией. Символичные изображения, такие как семейные фотографии новых лидеров в военной форме, свидетельствуют о том, что ситуация уже не просто «соглашение», а переход к модели управления, соответствующей стратегии США в регионе.

К крупной американской базе недалеко от Дамаска

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен заполнить «белое пятно» на сирийской карте, создав крупную базу, возможно, в Тадморе (Пальмире) или недалеко от аэропорта Ас-Син на окраине Дамаска.