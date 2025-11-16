В МИД РФ осудили преступления «Силы быстрого реагирования» в Судане

(СБР) в суданском городе Эль-Фашер, и подчеркивает необходимость немедленного прекращения кровопролития. Об этом 16 ноября говорится в сообщении МИД России на сайте по итогам встречи заместителя главы ведомства Сергея Вершинина с послом Судана в РФ Мохаммедом Сирраджем.

В министерстве отметили, что основными темами обсуждения стали развитие ситуации в Судане и необходимость запуска полноценного политического процесса для достижения урегулирования кризиса.

Также Вершинин подтвердил, что Россия неизменно выступает за сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Судана.

Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, включая поддержание активного политического диалога.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами (ВС) Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Дагло. Из-за продолжающегося конфликта в стране возник гуманитарный кризис, который привел к голоду и вспышкам болезней. Столкновения между суданской армией и военизированной группировкой продолжаются до сих пор.

6 ноября в Организации Объединенных Наций (ООН) отметили обеспокоенность последствиями нарушений прав человека в штате Северный Дарфур в Судане из-за боевых действий, на фоне чего столицу штата покинули почти 82 тыс. мирных жителей. Отмечается, что от местных волонтеров поступают многочисленные сведения о казнях, вымогательствах и нападениях на людей, а также других систематических нарушениях прав человека.