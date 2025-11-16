«Мы (с властями США – ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – отметил он.

По словам Ушакова, власти Украины проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.

«Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть <...> не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», – подчеркнул он.

В октябре помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу» заявил, что договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине, достигнутые в Анкоридже, не нравятся европейским лидерам и киевскому режиму.

«Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами и проинформировали об итогах главного контакта, который был между президентами России и США в Анкоридже», – отметил он.

Ушаков подчеркнул, что в ходе встречи Путин и Трамп договорились о «существенных элементах», которые могли лечь в основу мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся. Например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», – рассказал он.

Ушаков добавил, что в то же время эти договоренности и понимания работают, и на их основе будут продолжаться контакты с американскими партнерами.