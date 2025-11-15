Мадуро призвал США предотвратить трагедию на континенте

«Я обращаюсь к народу Соединенных Штатов: остановите безумную руку тех, кто отдает приказы бомбить, убивать и развязывать войну в Южной Америке и Карибском бассейне. Остановите войну, нет войне!» — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что призывает американцев «остановить то, что может стать трагедией для всей Америки». По словам венесуэльского лидера, действия Вашингтона представляют собой «нарушение прав человека», направленное не только против его страны, но и против «всего человечества». В завершение обращения президент Венесуэлы вновь произнес лозунг «Венесуэла хочет мира» на английском языке.

Мадуро также отметил растущую международную поддержку стран региона.

«Мощное глобальное движение солидарности сегодня насчитывает миллионы людей, которые поднимают свой голос в защиту права на мир, суверенитет, самоопределение и будущее народов Венесуэлы, Колумбии, Южной Америки и Карибского бассейна, которые объединены как никогда ранее», — подчеркнул он.

В этот же день издание The Wall Street Journal сообщило, что США обосновывают необходимость нанесения ударов по якобы перевозящим наркотические вещества судам Венесуэлы угрозой применения химического оружия, в качестве которого называется наркотик фентанил.