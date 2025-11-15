Армия Судана объявила всеобщую мобилизацию

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Al Arabiya, Абдель Фаттах аль-Бурхан, председатель Суверенного совета и главнокомандующий армией Судана, объявил, что окончательная судьба битвы с СБП будет решена в регионе Дарфур, и не будет никакого прекращения огня или переговоров с повстанцами. Он призвал всех граждан, способных носить оружие, присоединиться к военным операциям.

Аль-Бурхан подчеркнул, что единственным условием для диалога является полное разоружение этих сил. Он добавил, что продолжающаяся битва будет продолжаться, и ее конец будет определен в Дарфуре, расположенном на западе Судана.

Обширные районы Судана по-прежнему переживают эскалацию боев между армией и Силами быстрой поддержки; конфликты, которые распространились на соседние районы в штате Кордофан после того, как эти силы установили контроль над большей частью Дарфура.