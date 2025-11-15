Би-би-си заявила, что не будет выплачивать компенсацию Трампу

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Би-би-си, представитель этого британского СМИ заявил: «Наши юристы направили письмо юридической команде президента США Дональда Трампа в ответ на письмо, которое они получили в воскресенье».

В части этого письма говорится: «Мы признаем, что наше редактирование непреднамеренно создало впечатление, что мы показываем непрерывный отрывок из речи, и это действие привело к ошибочному представлению о том, что президент США напрямую призывал к насильственным действиям».

В то же время юристы Би-би-си отказались от выплаты компенсации и написали: «Хотя Би-би-си искренне сожалеет о том, как был отредактирован видеоклип, этот вопрос не может служить основанием для подачи иска о клевете».

Адвокаты Трампа пригрозили подать в суд на Би-би-си на один миллиард долларов, если не будет выпущено исправляющее заявление, принесено извинение и не будет выплачена компенсация.