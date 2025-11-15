Реакция Трампа на разоблачения демократов против него по делу Эпштейна

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на американский сайт Axios, Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social объявил, что прикажет Министерству юстиции расследовать связи Джеффри Эпштейна (скандально известного миллиардера и лидера банды по торговле девочками-подростками) с Биллом Клинтоном и несколькими другими личностями.

В своем сообщении Трамп заявил, что демократы используют дело Эпштейна для отвлечения общественного внимания от политических неудач Демократической партии по различным вопросам, включая приостановку работы федерального правительства.

Он сказал, что попросит Генерального прокурора и Министерство юстиции вместе с ФБР провести расследование в отношении связей Эпштейна с Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом и банком JPMorgan Chase.

Эти заявления Трампа прозвучали после того, как демократы в Палате представителей США опубликовали электронные письма, которые, по их утверждению, показывают, что Трамп знал о сексуальном насилии Эпштейна над несовершеннолетними девушками.