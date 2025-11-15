  1. Home
Мадуро: Народ Соединенных Штатов должен предотвратить катастрофу

15 ноября 2025 - 08:16
News ID: 1750338
Source: ABNA
Президент Венесуэлы, говоря об опасности эскалации напряженности на Американском континенте, призвал народ Соединенных Штатов сыграть свою роль в предотвращении катастрофы.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Николас Мадуро, президент Венесуэлы, сказал: «Народ Соединенных Штатов должен в этот момент сыграть важную роль, чтобы предотвратить происшествие, которое, по его словам, может превратиться в катастрофу для всего Американского континента».

Он заявил: «Мир и международное право восторжествуют в Венесуэле, и народ Венесуэлы сможет обрести стабильность и право на существование с полным суверенитетом».

В другой части своей речи Мадуро спросил: «Они ищут 'еще одну Газу' в Южной Америке?»

Обращаясь к народу США, он сказал: «Человечество уже достаточно страдает от боли, вызванной 'геноцидом в Газе'».

