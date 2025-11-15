Трамп уступил инфляции: снижение тарифов для некоторых стран Латинской Америки

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на американское издание Politico, информированный источник в Белом доме сообщил о подписании новых торговых соглашений с четырьмя странами Центральной и Южной Америки, что может привести к снижению импортных тарифов на некоторые товары, такие как кофе, бананы и говядина.

Согласно заявлению этого высокопоставленного чиновника администрации Трампа, соглашения с этими четырьмя странами будут финализированы в течение следующих двух недель, и существует вероятность заключения дополнительных соглашений до конца года.

Администрация Трампа планирует подписать новые торговые соглашения с Аргентиной, Гватемалой, Сальвадором и Эквадором, в соответствии с которыми будут снижены импортные тарифы на некоторые товары, включая аргентинскую говядину, кофе и бананы.

В соответствии с соглашением с Аргентиной, говядина будет освобождена от 10-процентного тарифа, но экспортная квота на мясо не изменится.

Общие тарифы на товары не изменились, и другие товары из Аргентины, Гватемалы и Сальвадора по-прежнему будут облагаться 10-процентным тарифом, а продукция из Эквадора — 15-процентным.

Экономические советники Трампа заявили, что снижение тарифов является частью усилий администрации по снижению цен, и что цены на такие товары, как кофе и бананы, могут снизиться.