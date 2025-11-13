Захарова предложила властям Франции попробовать помыться в ответ на обвинения

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский генштаб устами, прости Господи, Мандона, нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также спросила, не пробовали ли власти Франции помыться, ведь это, по ее мнению, помогает «и от нательных паразитов, и от неврозов».

Ранее, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями издания Dépêche в Тулузе обвинил Россию в распространении фейков о нашествии постельных клопов во Франции. По его словам, Россия якобы создала «миллионы русских фейковых аккаунтов», которые активно обсуждали эту тему в соцсетях, хотя о проблеме постельных клопов в стране писали материалы и крупные французские СМИ.

11 ноября глава генштаба вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон также обвинил Россию в нашествии постельных клопов. Он назвал сообщения о нашествии примером «дестабилизирующего действия», призвав французскую нацию к «моральному перевооружению».

В июле сообщалось об ухудшении во Франции ситуации с постельными клопами. Тогда эксперты предупреждали о появлении высокой заболеваемости из-за интенсивного смешения популяций в летний период.